Landgericht Koblenz Jugendstrafen für Brandstifter

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der eine Angeklagte wegen Brandstiftung in 17 Fällen sowie Diebstahl in 6 Fällen schuldig gemacht hat - er muss drei Jahre in Haft. Der zweite Angeklagte bekam drei Jahre und drei Monate: Ihm hatte das Gericht in 18 Fällen Brandstiftung nachgewiesen. Beide Männer seien nach Jugendstrafrecht verurteilt worden, sagte die Sprecherin.