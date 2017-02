Kreistagssitzung im Hunsrück zur Mittelrheinbrücke Wissing setzt Kreistag unter Druck

Auch im Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises gab es keinen Durchbruch beim Thema Mittelrheinbrücke. Verkehrsminister Wissing will weiter eine Kreisstraße, Landrat Bröhr eine Landesstraße.

Der Streit um die Einstufung der geplanten Mittelrheinbrücke als Landes- oder Kreisstraße und damit auch um die Kostenübernahme scheint so festgefahren wie noch nie. Das wurde am Montag in Simmern deutlich, wo Landes-Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) zwei Stunden lang dem Rhein-Hunsrück-Kreisrat vor rund 100 Zuschauern Rede und Antwort stand. Auch neue Vorschläge brachten keine Einigung. Abermals wurde die Frage aufgeworfen, ob ein Raumordnungsverfahren nicht dennoch sofort starten könnte.