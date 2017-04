"Eingebunkert" in Büchel? Soldat fordert Bunkerzulage vom Bund

Ein Soldat des Fliegerhorstes Büchel in der Eifel klagt vor dem Verwaltungsgericht. Er will mehr Geld, weil er in einem Gebäude ohne Fenster arbeiten muss. Der Soldat setzt auf ein neues Gesetz.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte das sogenannte "Attraktivitätssteigerungsgesetz der Bundeswehr" 2015 auf den Weg gebracht. Der Inhalt: Mehr Geld, höhere Renten und geregelte Dienstzeiten für Soldaten. Was die Bundeswehr versprochen hat, solle sie gefälligst auch halten, meint jetzt ein Soldat vom Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Die Bundeswehr hatte ihm seine Bunkerzulage von monatlich 30 Euro gestrichen.

Der Soldat beruft sich auf §23 der neuen Verordnung, nach der Personen eine Erschwerniszulage bekommen, wenn sie sich ständig in verbunkerten Anlagen aufhalten müssen. Also in Gebäuden ohne direktes natürliches Licht und ohne Frischluft von außen. Genau das treffe auf seinen Arbeitsalltag zu, meint der Kläger. Er arbeite auf dem Fliegerhorst Büchel in einem Dienstgebäude mit dicken Wänden, das keine Fenster habe und in dem Frischluft von außen zugeführt werden muss. Das sei ein Bunker, meint der klagende Soldat.