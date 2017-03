Vulkanismus in der Eifel Mini-Erdbeben in Ochtendung

Sehr leichte Erdbeben gab es in diesem Jahr schon in Dieblich im Kreis Mayen-Koblenz am neunten März und am ersten März in Ochtendung in der Vordereifel. Das Erdbeben am Dienstagmorgen rund um Ochtendung sei das stärkste seit drei Jahren gewesen, es war in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern zu spüren. Zuletzt hatte es hier ein ähnlich starkes Beben im November 2013 gegeben. Fast genau auf die Minute gab es vor drei Monaten ein Erdbeben bei St. Goarshausen am Mittelrhein. Es war mit einer Stärke von 2,8 fast genauso stark wie das aktuelle bei Ochtendung.