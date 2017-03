Traditionsfrage in Bad Hönningen Streit um Muslime in Schützenbruderschaften

Es ist eine etwas ältere, aber immer noch gesprächswertige Geschichte: Ein Mann wird im Juli 2014 in Nordrheinwestfalen Schützenkönig. Doch dann darf er in der nächsten Turnierrunde nicht mehr mitschießen, denn er ist Muslim und sein Verein gehört dem Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften an. In deren Satzung steht, dass nur Christen Mitglied werden dürfen. Seitdem gibt es großen Streit in dem Verband über die Frage, ob es in Ordnung ist, dass Muslime nicht vollwertige Mitglieder sein sollen. Auch in Rheinland-Pfalz wird darüber gestritten. Hier gehören immerhin rund 140 Schützenvereine mit etwa 10.000 Mitgliedern zum Bund. Darunter auch Bruderschaften aus dem Norden des Landes. Besonders betroffen ist der Schützenverein in Bad Hönningen. Denn hier sind zwei Muslime Mitglied.