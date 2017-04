Seit zwei Jahren vermisst Was geschah mit Birgit Ameis?

Vor zwei Jahren verschwand Birgit Ameis am Flughafen Hahn. Bis heute hat die Polizei Koblenz aber noch keine konkreten Hinweise, was mit der damals 54 Jahre alten Frau passiert ist.

Dort hatte sie am Morgen des Karsamstags 2015 ihren Arbeitsplatz verlassen, um nach Hause zu fahren. Dort kam sie aber nie an. Eine Woche später entdeckte man dann ihr Auto auf einem Parkplatz in Lautzenhausen in der Nähe des Flughafens. Danach startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion. Der gesamte Flughafenbereich wurde abgesucht, hunderte von Nachbarn, Fluggästen und Kollegen befragt. Auch Hubschrauber und Hunde wurden eingesetzt und 400 Hektar Wald durchsucht. Taucher kontrollierten Wasserbecken rund um den Flughafen. Aber jede mögliche Spur verlief bislang im Sande.

Das rätselhafte Verschwinden von Birgit Ameis beschäftigt auch heute noch viele der Mitarbeiter am Flughafen Hahn. "Ich denke eigentlich jeden Tag daran. Was ist passiert? Wo ist sie abgeblieben?", erzählt eine Frau. Auch einer ihrer Kollegen denkt oft an die Vermisste: "Man sieht ja das Vermisstenplakat noch an verschiedenen Stellen." Er glaube, dass es kaum noch eine Chance gebe, Birgit Ameis zu finden. Das Ganze sei schließlich jetzt schon so lange her. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass die Frau getötet wurde. Für einen Selbstmord oder auch einen Unfall gebe es keine Anhaltspunkte.