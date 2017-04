Nach angedrohter Kirchensprengung Prozess gegen Glockenhasser beginnt

Die katholische Gemeinde in Hachenburg bekam im Oktober eine Drohmail. Ein angeblicher ehemaliger Sprengstoffexperte drohte damit, die Kirchen am alten Markt wegen des Glockengeläuts "in Staub und Asche" zu legen. Die Gemeinde erstattete Strafanzeige. Der mutmaßliche E-Mail-Schreiber muss sich nun vor Gericht verantworten.

Nach E-Mail an Kirchengemeinde in Hachenburg

Eigentlich sollte sich der Angeklagte schon in der vergangenen Woche für die Droh-Mail vor dem Amtsgericht Westerburg verantworten. Doch er meldete sich krank. Nun soll der Prozess diesen Mittwoch beginnen. Der Angeklagte soll in einer Email damit gedroht haben, die beiden Kirchen in Hachenburg zu sprengen, weil ihn das Läuten der Glocken störte. Er wohnt gleich gegenüber einer der beiden Kirchen am Alten Markt von Hachenburg. Sollten die Glocken nicht abgeschaltet werden, würde er sie persönlich abstellen. Dann lägen die Kirchen in Staub und Asche, soll der Angeklagte in einer E-Mail im Oktober vergangenen Jahres geschrieben haben.