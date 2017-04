Reaktionen aus RP zum Türkei-Referendum Türkei tief gespalten - EU-Beitritt vom Tisch

"Staatschef Erdogan wäre gut beraten, das Referendum vor allem als Versöhnungsauftrag zu sehen und sich um die offen zutage getretene Zerrissenheit der türkischen Gesellschaft zu kümmern", teilte Regierungschefin Malu Dreyer am Ostermontag mit. Der Ausgang des Referendums sei auch für Deutschland wichtig, da sich die Probleme der türkischen Gesellschaft bei rund drei Millionen in Deutschland lebenden Türken auch hier widerspiegele.

Dreyer warnte vor vorschnellen Reaktionen auf das Ergebnis. Es sei verfrüht, die Türkei als demokratisches Land abzuschreiben. "Das Referendum hat Staatschef Erdogan mit umfangreichen Vollmachten ausgestattet, es liegt nun an ihm, zu zeigen, dass er mit diesen verantwortungsbewusst umzugehen weiß", so die Ministerpräsidentin.

Oppositionschefin Julia Klöckner ist hingegen der Ansicht, dass eine Mitgliedschaft in der EU für die Türkei nun ausscheide, zumal Erdogan die Einführung der Todesstrafe anstrebe. Wer sich so deutlich gegen die grundlegenden Rechts- und Wertvorstellungen der EU stelle, könne dieser Wertegemeinschaft nicht angehören, sagte Klöckner. Spätestens jetzt seien finanzielle Heranführungshilfen hinfällig.

"Bedrückend ist, dass sich überproportional viele der in Deutschland lebenden türkischen Wahlberechtigten, die sich am Referendum beteiligt haben, zwar gerne die hier bei uns geltenden demokratischen Grund- und Freiheitsrechte in Anspruch nehmen, zugleich aber den antidemokratischen Kurs in ihrem Heimatland unterstützen", sagte Klöckner. Immerhin sei es ermutigend, dass die Hälfte der Türken den autokratischen Kurs von Erdogan ablehne.