Kein Platz für mutmaßlichen Bombenleger Ludwighafen mit 13-Jährigem allein gelassen?

Einen mutmaßlichen Bombenleger im Teenager-Alter unterzubringen, ist alles andere als einfach. Im SWR übt die Stadt Ludwigshafen heftige Kritik an der Betreuungssuche.

In einer schriftlichen Stellungnahme bestätigte die Stadt gegenüber dem SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!", dass Mitarbeiter des Jugendamts mit mehr als 100 pädagogischen Jugendeinrichtungen in ganz Deutschland telefoniert hätten. Jedes Mal habe es eine Absage gegeben.

Der Junge, der einen Bombenanschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt geplant haben soll, ist als Minderjähriger noch nicht strafmündig. Er darf also nicht in Untersuchungshaft untergebracht werden.

Stadt kritisiert Rechtslage

Die Stadt übt Kritik an der bestehenden Rechtslage zur Betreuung. Diese biete keine zufriedenstellenden Lösungsansätze. Das zuständige Jugendamt ist seit 2014 mit dem Jungen befasst, allerdings wegen seines aggressiven Verhaltens und nicht wegen islamistischer Tendenzen.

Die Herbergs-Odyssee des damals zwölfjährigen Deutsch-Irakers beginnt in einer hessischen Einrichtung im Raum Wiesbaden, doch dort gibt es Sicherheitsbedenken. Er muss für einige Tage in eine geschlossene Psychiatrie. Von da aus kommt er nach den Recherchen von "Zur Sache" zurück nach Rheinland-Pfalz in eine Psychiatrie in Klingenmünster im Landkreis Südliche Weinstraße.

Aber dabei bleibt es nicht. Ein Familiengericht urteilt, dass eine geschlossene psychiatrische Einrichtung für den Jungen keine geeignete Unterbringung ist. Daher kommt der 13-Jährige Ende Februar zu seinen Eltern zurück und wird dort vom Landeskriminalamt überwacht. Doch nur für wenige Tage. Die Stadt Ludwigshafen legt gegen den Beschluss des Familiengerichts nämlich beim Oberlandesgericht in Zweibrücken ein. Der Junge kommt in eine pädagogische Einrichtung. Vorrübergehend.

Für alle Beteiligten "nicht befriedigend"

Die Situation sei für alle Beteiligten "nicht befriedigend", heißt es von Seiten der Stadt gegenüber "Zur Sache". Wo sich der Junge aktuell befindet, dazu wollen die Behörden keine Angaben machen. Auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts steht noch aus.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht von einem außergewöhnlichen Fall. "Wir waren noch nicht konfrontiert mit einer solchen Situation", sagte sie im SWR. Das sieht der frühere Familienrichter Jürgen Rudolph anders: "Ein Junge, der in einem außergewöhnlichen Maße gewalttätig und auch kriminell in diesem Maße auffällt, ist keine Außergewöhnlichkeit." Das Ganze zeige vielmehr eine institutionelle Hilflosigkeit.

Islamismus-Experte: "Fatales Signal"

Der Islamismus-Experte Ahmad Mansour warnt: "Es ist natürlich ein fatales Signal, wenn wir dieses Kind in dieser Lage von Station zu Station bringen. Keine Ahnung, was wir mit ihm machen, dass wir diese radikalen Tendenzen noch verstärken und ihn zum Märtyrer machen."

Die Polizei hatte am 5. Dezember mitgeteilt, dass der damals Zwölfjährige im Verdacht stehe, ein mit Sprengpulver gefülltes Konservenglas in der Nähe des Rathaus-Centers abgelegt zu haben. Experten des Landeskriminalamtes fanden heraus, dass das Material, das sich in dem Glas befand, aus Feuerwerkskörpern und Wunderkerzen gewonnen wurde. Bereits am 26. November soll er vergeblich versucht haben, auf dem Ludwigshafener Weihnachtsmarkt eine ähnliche Mischung zu zünden.