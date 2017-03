Kaufvertrag vor Unterschrift Käufer hat Geld für Flughafen Hahn überwiesen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bestätigte, dass das Geld eingegangen ist. Die Investoren zahlten offenbar 15,1 Millionen Euro für den Flughafen im Hunsrück. Am Nachmittag will sich der Ministerrat mit dem Verkauf befassen. Der Vertrag könnte noch im Laufe des Tages unterzeichnet werden. Dann geht der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz an der Flughafengesellschaft von knapp 82,5 Prozent an den chinesischen Großkonzern HNA. Dessen pfälzischer Partner ADC übernimmt die rund 17,5 Prozent, die das Land Hessen hält.