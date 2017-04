Kaltfront in Rheinland-Pfalz Winzer und Obstbauern fürchten Frostnächte

"Minus ein bis minus eineinhalb Grad reichen aus, um Frostschäden hervorzurufen", sagte Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut in Bodenheim (Kreis Mainz-Bingen). Die jungen Triebe stürben ab. In diesem Jahr sei die Vegetation ungefähr zwei Wochen früher dran als sonst.

Obstbauern in der Region Trier sind wegen der derzeit niedrigen Temperaturen in Sorge. An einigen Erdbeerpflanzen habe sich der Frost bereits bemerkbar gemacht, heißt es beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR). Einige Blüten hätten sich schon schwarz verfärbt. Obstbauern hätten ihre Felder deshalb bereits mit Fleece und Folie abgedeckt, um sie vor Frostschäden zu schützen. Denn bereits blühende Obstbäume können nur Temperaturen bis -1 Grad aushalten. Das DLR empfiehlt deshalb, die Bäume tagsüber zu wässern, und das Gras auf den Plantagen kurz zu mulchen. Dadurch könne vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden, wenn es besonders kalt ist, Wärme aus dem Boden an die Pflanzen abgegeben werden.