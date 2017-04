Kaltfront in Rheinland-Pfalz Frostfackeln führen zu Feuerwehr-Einsätzen

Polizei und Feuerwehr mussten in der Region Bad Kreuznach in der Nacht häufig wegen so genannter Bodenfrost-Fackeln in Weinbergen und Obstplantagen ausrücken. Zahlreiche Anrufer hatten Feuer gemeldet, so in Appenheim, Köngernheim und Bad-Kreuznach-Winzenheim. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich dabei aber nur um Feuer, das von Landwirten entfacht wurde, damit die Wärme in den Weinbergen und Gärten zirkuliert. Die Winzer und Obstbauern wollen damit Frostschäden abwenden. Zahlreiche Winzer hätten die Feuerwehr auch vorgewarnt, dass sie Bodenfrost-Fackeln aufstellen wollen.