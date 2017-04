In Sachen Abstiegskampf hat der FCK in den vergangenen Jahren bereits Erfahrungen gesammelt: 2012 war der Abstieg aus der ersten Liga, 2008 konnte der FCK erst am letzten Spieltag den Abstieg in die dritte Liga verhindern. Aktuell steht der Verein vier Punkte vor einem Abstiegsplatz. Was ist, wenn der FCK den Klassenerhalt in dieser Saison nicht schafft?