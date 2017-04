Stadt bangt wegen möglichem FCK-Abstieg "Super-GAU" dritte Liga

Der FCK kämpft in der zweiten Liga um den Klassenerhalt. Nicht nur Fans zittern, auch die Stadt, denn: Steigt der Verein ab, könnte er die Miete fürs Stadion nicht mehr bezahlen.

Die Kosten für Unterhalt, Miete und Spielbetrieb summieren sich auf rund zehn Millionen Euro pro Saison.

Jedes Jahr muss die Stadt Kaiserslautern 2,9 Millionen Euro Zinsen für das Stadion zahlen. Zinsen für einen Kredit von 65 Millionen Euro. Diese Summe hatte die Stadt vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 bei Übernahme und Ausbau des Fritz-Walter-Stadions und der Sanierung des FCK aufbringen müssen.

Gedeckt wird die Zinszahlung durch die Stadionmiete des Vereins. Bei einem Abstieg in die dritte Liga wird der FCK aber kaum noch Miete zahlen können. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) betont: "Wir haben natürlich einen Vertrag mit dem FCK, und der sieht vor, dass wenn der FCK die erfolgsabhängige Miete nicht mehr zahlen kann - wir sind in der zweiten Liga bei 2,4 Millionen Euro - dann haben beide Parteien die Verpflichtung, in Verhandlungen einzutreten."

FCK vor finanzieller "Herkulesaufgabe"

Sollten die Verhandlungen scheitern, "dann greift die ursprüngliche Stadionmiete von 3,2 Millionen Euro", sagt Weichel. Die Miete, die Unterhaltung, der Spielbetrieb: All das verschlingt derzeit fast zehn Millionen Euro pro Saison. Undenkbar in der dritten Liga. Das weiß auch FCK-Finanzvorstand Michael Klatt: "Die zehn Millionen Euro sind in der dritten Liga natürlich nicht leistbar. Ich sagte ja bereits, dass es eine Herkulesaufgabe wird. Der würden wir uns dann stellen." Hierfür brauche es Partner, die an den Verein glauben und ihn unterstützen würden. Klatt ist sich sicher: "Dann wäre das machbar."

Stadionpacht ein Politikum

Oberbürgermeister Klaus Weichel hofft, dass der FCK den Klassenerhalt schafft.

Und wenn sich keine Geldgeber für den Verein finden? Dann müsste die Stadt die Stadionmiete wohl deutlich senken. Und das trotz der angespannten Haushaltssituation der Stadt. Eine heikle Debatte, gesteht Oberbürgermeister Klaus Weichel: "Da müsste entweder die Stadiongesellschaft oder die Stadt unterstützend tätig werden. Und das ist in der derzeitigen Situation, in der wir an vielen Stellen hohe Sparauflagen zu erfüllen haben, ein schwer zu vermittelndes Politikum."

Drohende Insolvenz macht Stadt Sorgen