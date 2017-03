Trauriger Fund bei Zweibrücken Sieben tote Hundewelpen

Die toten Tiere lagen in einer Böschung an der B424. Dort verläuft parallel zur Bundesstraße auch ein Rad- und Wanderweg. Die Spaziergängerin hatte die sieben Welpen am Samstagvormittag entdeckt. Die Polizei konnte nicht sagen, ob es sich bei den sieben Tieren um unterschiedliche Hunderassen handelt.

Ebenfalls unklar ist, wer die Hunde dort abgelegt hat. Sie werden beim Landesuntersuchungsamt in Koblenz obduziert. Damit soll geklärt werden, wie die Tiere gestorben sind. Die Welpen hatten nach Polizeiangaben keine sichtbaren Verletzungen. Das Ergebnis der Obduktion soll aber erst in ein paar Tagen bekannt gegeben werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorliegen könnte. Die Polizei geht davon aus, dass die Tiere noch nicht lange an ihrem Fundort lagen - höchstens einige Stunden. Die Polizei in Zweibrücken bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (06332) 9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.