Seekopfadler im Kreis Kusel verschwunden Wo ist Hubert?

Erste Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort von Hubert gibt es bereits: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Jagdaufseher am Dienstagabend im 40 Kilometer entfernten Abtweiler bei Meisenheim einen Adler mit Lederarmband am Fuß entdeckt. Die Polizei Lauterecken verständigte direkt den Besitzer des Wildparks Potzberg - von dort ist Hubert am Sonntag ausgebüxt.

Mit Hubert ist am Wochenende auch der Adler Air Force One abgehauen - die beiden setzten sich bei einer Flugschau ab. Air Force One sei mittlerweile aber wieder in den Wildpark Potzberg zurück gekehrt, sagte der Besitzer.