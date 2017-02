Tierquälerei in Pirmasens Beine von Pudel ausgekugelt

Tierquälerei in Pirmasens

In einem Karton haben Anwohner in Pirmasens einen übel zugerichteten Pudel entdeckt. Wie die Pirmasenser Zeitung berichtet, waren unter anderem seine Vorderbeine ausgekugelt.

Der Bericht bezieht sich auf Angaben des Tierschutzvereins Pirmasens. Demzufolge lag der Karton in einem Gebüsch an der Winzler Straße. Darin ein kleiner grauer Pudel mit ausgekugeltem Vorderbeinen. Der vermutlich schon ältere Hund sei in einem erbärmlichen Zustand gewesen. Der Tierschutzverein geht davon aus, dass der gequälte Hund unter starken Schmerzen litt.