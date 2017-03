Informationskampagne in Kaiserslautern "Einen Augenblick abgelenkt"

Informationskampagne in Kaiserslautern

Mal eben bei der Autofahrt eine SMS lesen - und schon ist der Unfall passiert. Das Polizeipräsidium Westpfalz sagt der Ablenkung am Steuer jetzt den Kampf an - mit einer Kampagne.

Die Kampagne mit dem Titel "Einen Augenblick abgelenkt" startet mit einem Aktionstag auf dem Kaiserslauterer Stiftsplatz. Dort können Autofahrer zum Beispiel in einem Fahrsimulator testen, wie sich die Ablenkungen auswirken können. Außerdem können Interessierte ihre Reaktion testen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird einen Unfall durch Ablenkung und die nachfolgende Rettungsaktion inszenieren.

Der Aktionstag ist nur der Auftakt. Bis zum Wochenende plant die Polizei in der gesamten Westpfalz Verkehrskontrollen, bei denen die Polizisten die Autofahrer auf die Gefahren durch Ablenkung hinweisen wollen. Am Freitag ist ein weiterer Informationsstand in der Kaiserslauterer Innenstadt geplant - dort wollen die Polizisten ebenfalls mit den Passanten ins Gespräch kommen.