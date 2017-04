Nachwuchs im Zoo Kaiserslautern Willkommen, Mojo und Jabbaar

Am 15. März ist Mojo auf die Welt gekommen, am 25. März Jabaar - beide Trampeltierhengste seien kerngesund, putzmunter und aufgeweckt, freut sich Zoo-Direktor Matthias Schmitt. Die Geburten seien ein Beleg für den Erfolg des Zuchtprogramms, so Schmitt. Schon 2015 wurde im Zoo Kaiserslautern ein Trampeltier geboren.