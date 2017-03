Betrug in Zweibrücken Beim Gebrauchtwagenkauf reingelegt

Betrug in Zweibrücken

Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf - ein Mann aus Zweibrücken hat diese Maxime nicht beherzigt. Was wie ein Schnäppchen aussah, entpuppte sich nach kurzer Zeit als Schrottkarre.

Ralf Müller aus Zweibrücken wollte für seinen Sohn ein gebrauchtes Auto kaufen. Der 52-Jährige sagt von sich selbst, dass er zwar handwerklich begabt ist - aber wenig Ahnung von Autos hat. Also achtete Ralf Müller, dessen Namen wir geändert haben, weil er anonym bleiben möchte, auf einige Dinge besonders: "Sehr wichtig waren für mich das Scheckheft und der TÜV, dass das beides auf dem aktuellen Stand war. Anhand dieser beiden Dinge habe ich für das Auto geboten."

3.650 Euro für einen acht Jahre alten Kleinwagen mit neuem TÜV - das klang für Müller nach einem angemessenen Preis. Zumal im Scheckheft des Autos auch alle Inspektionen mit Werkstattstempel eingetragen waren. Die Verkäuferin willigte ein und es kam zum Treffen auf einem Parkplatz in Pirmasens. Die Besitzerin des Wagens stellte sich als Rechtsanwaltsgehilfin vor. "Als ich nach einer Probefahrt gefragt habe, hat sie gesagt, dass sie fährt", erzählt Müller. "Ich habe mich einlullen lassen. Ich war ja dankbar, dass jemand vor mir steht, der ziemlich seriös war."

Bei der kurzen Probefahrt erzählt die Frau dann von ihrem schwer kranken Sohn. Ralf Müller hört betreten zu - und ist abgelenkt. Dass er selbst nicht ans Lenkrad darf, wundert ihn in diesem Moment nicht. Er denkt sich: Eine junge Vorbesitzerin, Rechtsanwaltsgehilfin, TÜV neu und scheckheftgepflegt, was soll da schief gehen? Im Scheckheft ist auch noch der Stempel einer seriösen Autowerkstatt. Das überzeugt Müller vollends - er kauft den Wagen.

Am Tag darauf dann das böse Erwachen: "Da rief mein Sohn an, das Auto sei kaputt", erinnert sich Ralf Müller. "Ich bin damit in eine Werkstatt gefahren, die Kupplung war zerfetzt." Auch die nagelneue Kupplung, die Müller auf eigene Kosten einbauen lässt, hält gerade mal eine Woche. Danach bleibt das Auto wieder liegen und muss abgeschleppt werden.