Riesen-Schlamassel bei Mackenbach Bergung fällt vorerst ins Wasser

Noch immer stecken ein Radlader und ein Raupenbagger in einem Acker bei Mackenbach fest. Spezialfirmen sollen helfen, die tonnenschweren Maschinen zu bergen. Aber wie und vor allem wann?

Das Problem an der Bergungsaktion im Kreis Kaiserslautern ist das miese Wetter. Der Boden ist völlig aufgeweicht und es regnet immer weiter. Der Schlamm wird immer tiefer. Die Firma aus dem Saarland, der die im Acker festsitzenden Maschinen gehören, hat inzwischen den Plan verworfen, dass ein kleinerer Bagger den großen Raupenbagger rausbaggern könnte.

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Ein Lkw, der sich als erstes Fahrzeug in dem Acker festgefahren hatte, ist wieder frei - dank des Raupenbaggers, der die Ladung vom Lkw herunterholte und damit den Lkw leichter machte. Der Raupenbagger hat sich dabei aber so tief in den nassen Ackerschlamm gewühlt, dass er nun festsitzt; genauso wie der Radlader, der ebenfalls bei der Lkw-Bergung hätte helfen sollen.