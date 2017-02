Militäroperation "Atlantic Resolve" Hubschrauber in Ramstein angekommen

24 Kampfhubschrauber sind am Mittwoch auf dem US-Flughafen in Ramstein angekommen. Sie sind Teil einer größeren Militäraktion - und werden jetzt weiter Richtung Osteuropa verlegt.

Diese Kampfhubschrauber vom Typ "Apache" sind am Mittwoch in Ramstein angekommen.

Die Kampfhubschrauber vom Typ "Apache" waren am Mittwochmittag auf dem US-Flugplatz in Ramstein gelandet. Sie wurden von einem Luftwaffenstützpunkt in Texas in die Westpfalz gebracht. Sie werden jetzt auf Stützpunkte in Osteuropa verteilt. Insgesamt kommen 24 Hubschrauber dieser Art für neun Monate nach Europa.