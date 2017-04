Freilassung im Pfälzerwald Neuer Luchs, neuer Versuch

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Auswilderung gelungen

Luchs Nummer 5 für den Pfälzerwald

In der Nähe von Kaiserslautern ist ein weiteres Luchsweibchen ausgewildert worden. Bell, so ihr Name, soll sich mit Lucky paaren. Ziel des Wiederansiedlungsprojekts ist es nämlich auch, dass sich die Tiere vermehren. Bell ist der fünfte im Pfälzerwald ausgewilderte Luchs.