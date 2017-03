Cash für die Airbase Ramstein Millionen und mehr Personal für US-Flugplatz

In der Nachbarschaft von Ramstein laufen seit 2014 auch Bauarbeiten für ein neues US-Hospital: In Weilerbach entsteht in den nächsten Jahren für mehr als eine Milliarde Euro ein Klinik-Neubau, der das Militärkrankenhaus in Landstuhl und die Klinik auf dem Gelände der Airbase ersetzen soll. Dort sollen Amerikaner behandelt werden, die in der Pfalz leben. Außerdem ist das US-Hospital für im Einsatz verletzte Soldaten zuständig.