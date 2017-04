1. FC Kaiserslautern Ausgliederung oder finanzielles Abseits?

Immer wieder landet das Thema "Ausgliederung der Profimannschaft" auf dem Tisch der FCK-Fans. Das schmeckt einigen von ihnen so gar nicht. Die Vereinsführung will das ändern.

Der 1. FC Kaiserslautern braucht Geld, viel Geld. Denn das längerfristige Ziel heißt nach wie vor Aufstieg in die erste Bundesliga. Dabei sollen Investoren helfen. Der FCK-Vorstand ist jetzt dabei, Strukturen zu schaffen, die den Verein für potentielle Geldgeber interessant machen.

Dazu gehört, die Profiabteilung aus dem eingetragenen Verein herauszulösen. Eine Maßnahme, die dringend nötig ist, sagt der Vorstandsvorsitzende des FCK, Thomas Gries: "Rein rechtlich hat der Investor keine Möglichkeit, Anteile am eingetragenen Verein zu erwerben. Das heißt, er könnte nur Sponsoring oder Fremdkapital zur Verfügung stellen. Aber wir suchen ja einen strategischen Partner, der mit uns eine Partnerschaft eingeht, mit seinem Kapital den Weg mit uns bestreitet, um die erste Liga zu erreichen."

Die Ausgliederung der Profiabteilung wird von vielen Fans und Mitgliedern des FCK kritisch gesehen. Das weiß auch Gries. Daher hat der Verein einen Arbeitskreis gegründet. Neben den Vorständen Thomas Gries und Michael Klatt sind der Aufsichtsratsvorsitzende Nikolai Riesenkampff, ein Mitglied des Ehrenrates sowie fünf Vereinsmitglieder dabei. Außerdem können sich FCK-Mitglieder zu den Treffen anmelden und am Ende Fragen stellen, sagt Thomas Gries.

"Wir werden uns monatlich treffen und – wenn es gut läuft – bis zum Ende des Jahres eine außerordentliche Mitgliederversammlung durchführen können mit dem Thema Ausgliederung. Wir können das ja nur mit den Mitgliedern machen. Am Ende des Tages müssen die Mitglieder über diesen Weg mitbestimmen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir von Anfang an die Mitglieder mitnehmen, damit sie uns ihre Sorgen mitteilen können", so Gries.