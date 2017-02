Kabarettlegende wurde 86 Jahre alt Klaus Peter Schreiner ist tot

Der Kabarettist Klaus Peter Schreiner ist tot. Der gebürtige Pfälzer aus Zweibrücken starb bereits am Dienstag im Alter von 86 Jahren. Er war unter anderem Autor bei einer bekannten Kabarettsendung im Fernsehen.

Wie seine Ehefrau Petra Westphalen-Schreiner am Mittwoch mitteilte, starb der 86-Jährige in einem Pflegeheim in Walluf im Rheingau. Schreiner war von 1958 bis 2000 Hausautor der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.