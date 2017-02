Jugendmaskenzug in Mainz Zum Jubiläum so viele Teilnehmer wie nie

Er gehört zur närrischen Tradition in Mainz - und das nun schon seit 60 Jahren: der Jugendmaskenzug. Er gilt als größter Umzug junger Narren in ganz Europa. Start ist um 14:11 Uhr in der Neustadt.

Auf den richtigen Rhythmus kommt es an - junge Musiker in Mainz

In diesem Jahr nehmen nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Mainzer Straßen-Carneval (MCV) rund 4.500 Kinder und Jugendliche teil. Das sind fast 1.000 Teilnehmer mehr als in den vergangenen Jahren. Grund sei vermutlich das Jubiläum des Umzugs, hieß es von Seiten der Verantwortlichen. Der Jugendmaskenzug feiert seinen 60. Geburtstag.

Erstmals wird es beim Jugendmaskenzug ein Lkw-Fahrverbot geben. Es gilt am Fastnachtssamstag von 12:00 bis 17:00 Uhr. Damit sollen Anschläge wie in Berlin und Nizza verhindert werden. Die Polizei wird nach eigenen Angaben die Zufahrtsstraßen zur Innenstadt kontrollieren. Außerdem sollen an verschiedenen Stellen in der Stadt Sperren errichtet werden.