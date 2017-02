Jugendmaskenzug in Mainz Törtchen und Sonne zum Jubiläum

Sahnetorten-Kostüme, Geburtstags-Ständchen und eine Rekordteilnehmerzahl - zum 60. Jugendmaskenzug in Mainz lief alles wie am Schnürchen. Er gilt als größter Nachwuchs-Umzug in Europa.

Tausende Kinder und Jugendliche haben am Fastnachtssamstag für einen Höhepunkt der Straßenfastnacht gesorgt: An der 60. Auflage des Jugendmaskenzugs nahmen 4.500 Menschen teil, vor allem Kita-Gruppen und Schulklassen. Sie hatten ihren Auftritt mit eigenen Kostümen und Figuren monatelang vorbereitet. Mehrere zehntausend Menschen jubelten ihnen vom Straßenrand zu.

Etliche Kinder und Jugendliche aus Flüchtlingsfamilien liefen mit, wie der Leiter der Malteser-Flüchtlingshilfe, Behrouz Asadi, mitteilte - anders als im vergangenen Jahr nicht in einer eigenen Gruppe für sich, sondern mit ihren Altersgenossen in Kitas, Schulen und Vereinen. Viele Gruppen setzten Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und betonten das Miteinander, unter anderem mit weltweiten Kochrezepten.

Erstmals gibt es beim Jugendmaskenzug ein Lkw-Fahrverbot. Es gilt am Fastnachtssamstag bis 17:00 Uhr. Damit sollen Anschläge wie in Berlin und Nizza verhindert werden. Die Polizei wollte nach eigenen Angaben die Zufahrtsstraßen zur Innenstadt kontrollieren. Außerdem sollten an verschiedenen Stellen in der Stadt Sperren errichtet werden.