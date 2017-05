Jugend-Engagement-Wettbewerb Preise für fast 30 Projekte in Rheinland-Pfalz

Deutschunterricht für Geflüchtete, ein Kurzfilm über die Liebe, Erste-Hilfe-Kurse in Südafrika: In den unterschiedlichsten Projekten engagieren sich Kinder und Jugendliche - dafür gab es am Freitag in der Staatskanzlei eine Auszeichnung.

Ubuhlobo heißt in Xhosa "Freundschaft"

Die Preise im Jugend-Engagement-Wettbewerb wurden zum dritten Mal vergeben. Ins Leben gerufen haben den Wettbewerb die Landesregierung und die Bertelsmann-Stiftung. Die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 25 Jahren erhalten Preisgelder, die sie zum Weitermachen motivieren sollen und ihnen eine finanzielle Unterstützung bieten.

Junge Leute sollen die Chance erhalten, ihre Ideen durch Projekte in die Tat umzusetzen und so politisch stärker aktiv zu sein. In den einzelnen Projekten werden Themen wie beispielsweise die Integration von Flüchtlingen behandelt. Dabei geht es darum, ein Zeichen gegen den Rassismus und die Fremdenfeindlichkeit zu setzen und so für mehr Toleranz zu werben.

Kurzfilm "Julia und Djamal - Zwei Welten, eine Liebe"

Dieses Jahr gibt es insgesamt 30 Projekte wie beispielsweise der RWG-Toleranz-Tag und Deutschunterricht für Refugees, die vom Rhein-Wied-Gymnasium und dem Café Asyl in Neuwied organisiert wurden. 30 Schüler teilen unter der Woche in der Schule ihre Deutschkenntnisse, damit die Flüchtlinge Deutsch lernen und so besser zurechtkommen.

Eine Wormser Initiative hat den Kurzfilm "Julia und Djamal - Zwei Welten, eine Liebe", produziert. Er soll ein Zeichen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass setzen. Er handelt von einem Liebespaar, jedoch ist Julia Deutsche und Djamal ein Flüchtling, und dies wirft Probleme auf. Der Kurzfilm soll in Schulen, ausgewählten Kinos und bei Filmfestivals gezeigt werden und für mehr Toleranz werben.

Erste-Hilfe-Kurse in Südafrika

Hilfe zur Selbsthilfe: Kurse in Südafrika

Das "Ubuhlobo"-Freundschaft-Projekt leistet Hilfe zur Selbsthilfe in Südafrika. Es wurde vom Landesjugendpfarramt in Kaiserslautern, dem Gymnasium der kooperierten Gesamtschule Bad Bergzabern und dem Malteser Hilfsdienst Speyer gegründet. Im Oktober 2016 reisten fünf Schüler mit einem Leiter zusammen nach Südafrika, um dort Erste-Hilfe-Kurse und Aidsprävention anzubieten und so Entwicklungshilfe leisten zu können. Ziel war, den Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen.

Ausgezeichnet wurden folgende Projekte

Nördliches Rheinland-Pfalz

· Koblenzer Fahrradtag, Koblenz

· "Heimat" Rheinland-Pfalz – Filmprojekt, Koblenz

· Youth Only Project, Jugendpflege VG Flammersfeld

· Deutsch für Refugees und RWG-Toleranz-Tag, Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied

· "Ein Teich für alle" – Neubelebung des Wolfgangsees als Ort des Lernens und der Begegnung, Hermann-Gmeiner-Realschule Plus, Daaden

· Panoramablick, Jugendgemeinderat der Ortsgemeinde Epgert/Krunkel

· Jugendfeuerwehr plant das Zeltlagerprogramm, Jugendfeuerwehren im Landkreis Altenkirchen

· Colour Crash 2017 – Das Benefizkonzert, Schüler- und Schülerinnenvertretung des Wiedtalgymnasiums, Neustadt/Wied

Rheinhessen

· Kurzfilm "Julia und Djamal – Zwei Welten, eine Liebe", Worms

· ZOAR wird bunt, Kunstinitiative FARBEL, Mainz

· Junge Wahl – Information für Erstwähler und -wählerinnen und junge Wähler und Wählerinnen, Mainz

· Mehr Spaß bei kostenlosen Zeltlagern und Umbau eines Weingewölbekellers zum Segeljugendraum, Segelclub Eich e.V., Revier Ingelheim am Rhein

· "Helfen ist cool"-Gestaltung eines "Erste-Hilfe-Kreativ-Kalenders 2018" und "Daumen hoch für Demokratie!", Schloss-Ardeck-Grundschule und DRK Ortsverein, Gau Algesheim

Naheland, Hunsrück, Mosel, Eifel

· Ein Kulturbuntes Miteinander, IGS Morbach

· Gruppe der Nationen, Jugendteam Landkreis Birkenfeld

· Naturlehrpfad der Klasse 9c, IGS Salmtal

· AG "Wir für euch-Schüler beraten Schüler", IGS Kastellaun

· Leseduo, Auguste-Viktoria-Gymnasium, Trier

· Jugendreisen für alle, Kinderlachen Eifel e.V., Wolsfeld

Pfalz

· Das "demokratische Wohnzimmer", Evangelische Jugend Obermoschel

· Jugend-Einsatz-Team, DLRG Ortsgruppe Landau

· Interkultureller/Interreligiöser Dialog mit muslimischer Jugend, Evangelische Jugend der Pfalz

· Kinderfreizeit Global Kids und Global Life Jugendfreizeit, Evangelische Jugend der Pfalz

· Dürkheimer Jugendkongress – Jetzt sind wir dran!, Bad Dürkheim

· Bass gegen Hass, IGS Rockenhausen

· Das Leben der Honigbiene, CVJM Katzweiler

· Ein sozialer Tag, St. Katharina-Realschule, Landstuhl

· "Ubuhlobo" – Freundschaft, Bad Bergzabern

· Multikulti Garten, Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, Neustadt an der Weinstraße