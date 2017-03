Jahrestag Atomkatastrophe von Fukushima Klarheit über Klage gegen Cattenom im Sommer

Bis zum Sommer erwarten Rheinland-Pfalz und Saarland Klarheit über eine mögliche Klage auf Abschaltung des französischen Atomkraftwerks Cattenom. Problem: Das französische Recht ist sehr anspruchsvoll.

In Worms protestierten Teile der Grünen-Spitze: Landesvorsitzende Binz (Mitte) und Fraktionschef Braun (2.v.r.)

Das sagte die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Samstag in Trier. Ein Gutachten über die Chancen einer solchen Klage werde "in Kürze" vorliegen. Noch vor dem Sommer könne man "dann weitere Schlüsse ziehen". Möglicherweise sei auch ein Anschlussgutachten zu technischen Fragen nötig. Im Auftrag von Rheinland-Pfalz und dem Saarland prüft eine französische Anwaltskanzlei seit November, ob eine Klage erfolgreich sein könnte. Entscheidend sei die Frage, wie die Klage begründet werden kann.

Eine Klage vor einem französischen Gericht würde nicht nur von den beiden Ländern, sondern auch von Landkreisen und Städten in Deutschland und Luxemburg unterstützt. Sie fühlen sich von dem pannengeplagten Atomkraftwerk Cattenom gefährdet. "Wenn wir Chancen haben, dann werden wir die auch nutzen", sagte Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD). Der saarländische Umwelt-Staatssekretär Roland Krämer (SPD) ergänzt, das Atomkraftwerk "stellt für uns ein hohes Sicherheitsrisiko dar".

Gedenken am Jahrestag von Fukushima

Vom AKW Cattenom nach Trier sind es rund 50 km Luftlinie

Angesichts des sechsten Jahrestages der Atomkatastrophe von Fukushima gab es am Samstag einige Protestaktionen im Land. So rief etwa das Anti-Atom-Netz Trier gemeinsam mit dem Internationalen Aktionsbündnis gegen Cattenom sowie fast 20 weiteren europäischen Verbänden zu einer Anti-Atom-Demonstration am Samstag in Straßburg auf. In Worms hatten die rheinland-pfälzischen Grünen zu einer Aktion aufgerufen. Hier wurden symbolisch kleine aus Keksen nachgebildete Kernkraftwerke genascht.

Zuvor hatte Umweltministerin Höfken in Trier eine Plakatausstellung eröffnet. Zu sehen sind Bilder von Menschen aus Fukushima, die krank und heimatlos geworden sind. Zudem zeigen Fotografien sogenannte Liquidatoren bei ihrer Arbeit an der Atomruine in Tschernobyl. Sie hatten damals direkt an der Unglücksstelle versucht, die Katastrophe einzudämmen. Das AKW war 1986 explodiert.

Zahlreiche Aktionen

In Prüm in der Eifel diskutieren Experten über die Gefahr des belgischen Atomkraftwerks Tihange, das etwa 90 Kilometer von Prüm entfernt liegt und dessen Reaktor mehrere tausend Haarrisse aufweist. Vergangene Woche hatte sich das Land Rheinland-Pfalz der Klage gegen den umstrittenen Reaktor angeschlossen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, sie gehe davon aus, dass die Klage Aussicht auf Erfolg habe. Die Klage sei von der Städteregion Aachen geprüft worden. In Mainz planen Umweltorganisationen am Abend eine Mahnwache auf dem Gutenbergplatz.