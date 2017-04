Jährliche Schnakenplage Saison für Stechmückenjäger hat begonnen

Die schon jetzt aktive Waldschnake brütet in Tümpeln und Pfützen. "Die haben eine starke Population im Frühjahr", sagte der wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Norbert Becker in Speyer. Die Tiere werden landläufig Schnaken genannt, sind aber nicht mit harmlosen Kohlschnaken zu verwechseln.

Ende März hätten die Kabs-Leute die Waldschnaken vom Hubschrauber aus auf einer Fläche von etwa 500 Hektar bekämpft - unter anderem im Elsass, in Ludwigshafen und in Hördt sowie in Baden: im Raum Rastatt, in Karlsruhe und Eggenstein-Leopoldshafen.