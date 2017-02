Innovationspreis 2017 Rheinland-Pfalz Mit Gentest gegen den Darmkrebs

Labor von PharmGenomics in Mainz

Entweder Stuhlprobe, Okkultbluttest oder - wenn man auf Nummer sicher gehen will - eine Darmspiegelung (Koloskopie). Das sind die gängigen Methoden bei der Früherkennung von Darmkrebs. Das Problem: Stuhlprobe und Okkultbluttest sind nicht besonders genau und die Darmspiegelung ist bei vielen Patienten sehr unbeliebt. Eine mögliche Lösung könnte hier der Gentest ColoAlert von PharmGenomics sein, bei dem es sich nach Unternehmensangaben um den europaweit ersten genetischen Darmkrebsfrüherkennungstest handelt.

Bei dem aufwändigen Test werden Stuhlproben der Patienten auf verändertes Erbgut in den Genen KRAS und BRAF untersucht. Diese veränderte DNA wird bereits in Frühstadien von den Tumorzellen abgesondert und kann somit sehr früh erkannt werden. Beide Gene sind in mutiertem Zustand die molekulare Ursache für die Entstehung von Darmkrebs. Kombiniert mit dem Okkultbluttest erfüllt ColoAlert die medizinischen Standards für die Genauigkeit von Testverfahren.