Immer mehr Jägerinnen in Rheinland-Pfalz Halali - so hip wie nie

von Benjamin Donath

Männlich, rundlich, Ende 60 - so in etwa mag man sich landläufig einen Jäger vorstellen. Doch das Klischee hat mit der Wirklichkeit längst nicht mehr viel zu tun. Die Jagd ist attraktiver geworden.

Immer häufiger sind in rheinland-pfälzischen Wäldern Frauen auf der Pirsch.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt hat die Jagd einen grundlegenden Wandel durchlaufen - und sich völlig konträr zu dem Vorurteil entwickelt, die Zunft der Jäger sei vom Aussterben bedroht. Auch in Rheinland-Pfalz.

Gut zu wissen I:

Ein Jagdjahr dauert vom 1. April eines Jahres bis zum 31. März des Folgejahres.

Wie der Landesjagdverband in Gensingen mitteilte, sind zurzeit 18.489 Menschen im Land im Besitz eines Jagdscheins - 1.683 davon sind Frauen. Das entspricht einem Anteil von 9,1 Prozent. Bei den Neuzugängen seien sogar rund 15 Prozent weiblich, erklärte Günther-Dieter Klein, Sprecher des Verbandes. Mehr als die Hälfte davon sei zwischen 16 und 49 Jahren alt. "Die Jagd wird also jünger und weiblicher", so Klein.

Zahl der Jägerinnen steigt stetig

Und der Anteil der Jägerinnen steigt seit Jahren kontinuierlich. Lag die Zahl der Jägerinnen vor 20 Jahren noch bei einem Prozent, so sind es heute bundesweit etwa zehn Prozent. Altersmäßig sind die Jägerinnen im Schnitt um die 36 Jahre alt und kommen zu einem überwiegenden Teil aus der Stadt.

Jungjägerin im Einsatz: die Triererin Sarah Wirtz

So wie Sarah Wirtz. Die 27-jährige Biogeographin lebt in Trier und hat seit knapp drei Jahren ihren Jagdschein. Ihre Motivation, auf die Pirsch zu gehen, deckt sich mit der, die ein Großteil der Jungjäger in einer Umfrage des Deutschen Jagdverbandes nennt: "Das Naturerlebnis, das man auf dem Hochsitz hat, ist eine schöne Möglichkeit zur Entschleunigung und ein toller Kontrast zu unserer hektischen Gesellschaft", sagt Wirtz.

Naturerlebnis und Ernährung

Neben dem Naturerlebnis spielt auch der Aspekt der Ernährung für die frisch gebackenen Jungjäger der vergangenen Jahre offenbar eine große Rolle. Auch für Sarah Wirtz: "Ich habe einige Jahre vegetarisch gelebt, weil ich ein Problem mit Massentierhaltung habe." Sie wolle jedoch gerne Fleisch essen, aber eben fair produziertes: "So weit ich es beeinflussen kann, kommt bei mir nur selbst oder von Freunden erlegtes Fleisch auf den Tisch."

Gut zu wissen II:

Als Jungjäger wird ein Jäger in den ersten drei Jahren nach Erwerb des Jagdscheins bezeichnet – das Alter des Jägers spielt dabei keine Rolle. Auch ein Revier darf erst nach Ablauf dieser drei Jahre gepachtet werden.

Wer nun allerdings aus der neuen Lust an der Jägerei einen Trend ableiten will, das Jagen als das neue Hipster-Hobby der Generation Landlust erkannt haben will, greift deutlich zu kurz. Denn der Jagdschein wird nicht umsonst auch das Grüne Abitur genannt. Wer ihn erwerben will, muss eine Menge investieren: mit Blick auf die nötige Ausrüstung sicherlich Geld, aber vor allen Dingen Zeit.

Langer Weg zum Jagdschein

Die klassische Ausbildung bei einer Kreisjägerschaft dauert mehrere Monate, während denen man wöchentlich rund acht Stunden mit Theorie- und Schießstunden verbringt. Außerdem ist der angehende Jäger bereits mit einem Mentor im Revier unterwegs. Alternativ gibt es die Möglichkeit, dreiwöchige Vollzeit-Intensivkurse zu besuchen. Egal, welchen Weg man geht: Am Ende steht eine Prüfung, die man laut Wirtz "nicht unterschätzen sollte".

Die Messlatte liegt also hoch - und das auch nicht ohne Grund. Denn schließlich ist es notwendig, für die Jägerei eine Waffe zu besitzen. Und diese Verantwortung tragen zu dürfen, muss man laut Günther-Dieter Klein eben Zuverlässigkeit nachweisen: "Jagd ist eine komplexe Tätigkeit, ein Handwerk, das man beherrschen muss."

Gehörige Portion Verantwortung

Gut zu wissen III:

"Jagd ist ein Spiegel unserer Gesellschaft", sagt Günther-Dieter Klein vom Landesjagdverband mit Blick auf die Statistik: 25 Prozent der Jäger in Deutschland arbeiten in Dienstleistungsberufen und stellen die größte Gruppe. 17 Prozent sind Schüler und Studenten, 16 Prozent stammen aus dem technischen Bereich. Nur ein Prozent der Jäger sind Wissenschaftler.

Gerade auf den Umgang mit der Waffe werde in der Ausbildung immens viel Wert gelegt, bestätigt auch Sarah Wirtz, denn man habe auch Verantwortung dem Wild gegenüber, es tierschutzgerecht - also ohne Schmerz und langes Leiden - zu töten. Schließlich schießt kein Jäger nach Lust und Laune - der Naturschutz und die Hege und Pflege des Bestands im Revier stehen laut Wirtz auch bei den städtischen Nachwuchs-Jägern im Vordergrund.

Mal eben die Flinte schnappen und ab in den Wald - so einfach ist es also nicht. Aber erstaunlich vielen, gerade jungen Menschen und immer mehr Frauen ist es den Aufwand offenbar wert. Und so sorgen sie dafür, dass die breite Masse sich einen Jäger irgendwann vielleicht nicht mehr als männlich, rundlich und Ende 60 vorstellt.