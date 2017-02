Im SPD-Wahlkampf Dreyer unterstützt Agenda-2010-Umbau

"Bei Dingen, die sich heute als problematisch erweisen, muss man den Mut haben, solche Reformen weiterzuentwickeln", sagte die Sozialdemokratin Dreyer am Montag der "Bild"-Zeitung. Dreyer verwies auf die begrenzte Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld I sowie die niedrige Schwelle bei der Anrechnung von persönlichem Vermögen. "Auch diese Dinge muss man an der Lebensleistung festmachen", forderte sie. "Wenn jemand unverschuldet arbeitslos ist, nachdem er lange Zeit gearbeitet hat, dann geht es schnell bergab. Diese Dinge machen Menschen Angst."

Schulz hatte sich in einem Interview von "Bild" dafür ausgesprochen, das Arbeitslosengeld I zu verlängern. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) solle dafür in den nächsten Wochen ein konkretes Programm vorlegen. Derzeit erhalten Arbeitslose unter 50 Jahren maximal 12 Monate ALG I, für ältere Erwerbslose gibt es die Leistung bis zu 24 Monate lang.

Seiner Ansicht nach steht Deutschland auch wegen der damaligen Sozialreformen heute wirtschaftlich so stark da. "Unser Arbeitsmarkt ist in einer sehr guten Verfassung – kein Grund veranlasst, an der Reformagenda etwas zu verändern", so Kessel.