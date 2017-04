Gutachten zum geplatzten Hahn-Verkauf Lewentz wehrt sich gegen Rechnungshofbericht

Der Landesrechnungshof habe in seinem Gutachten zwar Versäumnisse, aber keine Vermögensschäden festgestellt, kontert Lewentz die Kritik der Rechnungsprüfer. Außerdem habe die Behörde in ihrem Gutachten den heutigen Kenntnisstand zugrunde gelegt und außer Acht gelassen, dass Schutzmechanismen eingebaut waren so Lewentz. Es seien keine Zahlungen an die damalige Gesellschaft SYT geleistet worden. Die Landesregierung habe kein Interesse an einem Abschluss mit einem unseriösen Geschäftspartner gehabt. Dann habe man "entschlossen gehandelt und die Reißleine gezogen". Die Landesregierung hatte den Verkauf an SYT im letzten Moment gestoppt, weil ein Bankbeleg mutmaßlich gefälscht war und eine Zahlung noch ausstand.