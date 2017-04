Gutachten zum ersten Verkaufsversuch des Flughafens Hahn Rechnungshof wirft Land Versäumnisse vor

Eine 97-seitige Ohrfeige vom Landesrechnungshof an die Landesregierung gibt es für den ersten geplatzten Hahn-Verkauf. Besonders beim Innenministerium sieht der Rechnungshof schwere Versäumnisse.

Auf den 97 Seiten listen die Prüfer auf, wie sich das Innenministerium von der mutmaßlich betrügerischen Firma Shanghai Yiqian Trading (SYT) 2016 beim Verkauf des Hunsrück-Flughafens Hahn blauäugig über den Tisch ziehen ließ.

Kein eigenes Bild über Kaufinteressenten verschafft

Der Rechnungshof kritisiert, dass das Innenministerium den Käufer nicht selbst unter die Lupe genommen und auch zu wenig geprüft habe. "Das Land wollte sein größtes und wichtigstes Konversionsprojekt, von dem zahlreiche Arbeitsplätze in der Region abhängen, an einen Investor verkaufen und ihm Beihilfen in zweistelliger Millionenhöhe zahlen, prüfte aber die Unterlagen nicht selbst", heißt es in dem Gutachten, das Rechnungshofpräsident Klaus Behnke am Montag an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) übergab.

Damals galt SYT noch als seriöser Investor

Es habe auch die Beraterfirma KPMG nicht näher prüfen lassen - die der Rechnungshof nicht beim Namen nennt. Nach Ansicht der Behörde wäre es "die Pflicht des Innenministeriums gewesen", alle im Januar 2016 drei verbliebenen Kaufangebote für den Flughafen auf Plausibilität zu prüfen und sie selbst zu bewerten. "Die Letztverantwortung lag und blieb beim Land." Statt selbst zu prüfen habe sich das Ministerium auf die Beraterfirma verlassen.

Die Prüfer kommen zu dem Schluss, dass nach Vorlage der Geschäftszahlen des chinesischen Käufers jedem Beteiligten hätte klar sein müssen, "dass SYT selbst nicht in der Lage sein würde, den Kauf zu finanzieren sowie den Flughafen Frankfurt-Hahn fortzuführen und weiterzuentwickeln". Zudem habe die Gesellschaft keine Erfahrungen mit dem Betreiben von Flughäfen gehabt, ein äußerst geringes Stammkapital von 14.000 Euro eingezahlt, und die Gesellschafter hätten mehrfach gewechselt.

Lewentz räumt Fehler ein - Stellungnahme angekündigt

Zu wenig geprüft? Das sieht Lewentz anders

Innenminister Roger Lewentz (SPD) räumte am Montag Fehler ein, betonte aber, die Regierung habe zu keinem Zeitpunkt die Absicht gehabt, einen Vertrag mit einem unseriösen Geschäftspartner zu schließen, der nicht die nötige Bonität habe. Sie habe externe Berater einbezogen und die Sicherungsmechanismen zum Schutz des Landes hätten gegriffen. Er wies zurück, dass zu wenig geprüft wurde. Lewentz will sich am Dienstagnachmittag ausführlich Stellung zu dem Gutachten nehmen. Die Landesregierung hatte den Verkauf an SYT erst im letzten Moment gestoppt, weil ein Bankbeleg mutmaßlich gefälscht war und eine Zahlung noch ausstand.

In seiner ersten Bewertung hatte Lewentz zudem Parallelen zur gescheiterten Privatfinanzierung des Nürburgrings zurückgewiesen. Die Regierung habe aus Versäumnissen gelernt. 2014 hatte der Rechnungshof bereits die gescheiterte Privatfinanzierung des Nürburgring-Ausbaus kritisiert. Damals ging bis zu eine halbe Milliarde Euro Steuergeld verloren.

Opposition fordert Konsequenzen

Die oppositionelle AfD fordert für den gescheiterten ersten Versuch einen Untersuchungsausschuss und personelle Konsequenzen. "Die SYT war von Anfang an offensichtlich als unseriös erkennbar", kritisiert der parlamentarische Geschäftsführer Jan Bollinger.

Die CDU-Opposition sieht sich in ihrer Kritik bestätigt. "Die Regierung von Frau Dreyer hat eklatante Fehler gemacht und jegliche Sorgfaltspflicht vermissen lassen", sagt der parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl. Über ihr weiteres Vorgehen will die CDU in den kommenden Tagen beraten.

Landtag entscheidet über Hahn-Verkauf

Im März 2017 verkaufte Rheinland-Pfalz seinen Löwenanteil von 82,5 Prozent am Flughafen Hahn an die HNA Airport Group GmbH, die zum chinesischen Luftfahrtkonzern HNA gehört. Der Landtag wird darüber am Mittwoch in einer Sondersitzung entscheiden. Hessen hatte den Verkauf seines Anteils von 17,5 Prozent an eine Tochter der kleinen pfälzischen Firma ADC wegen eines Gesellschafterwechsels verschoben.