Gewichtheber wieder im Mannschaftsfinale AV Speyer kann Geschichte schreiben

Die Gewichtheber des AV Speyer haben am Sonntag den Einzug ins Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft perfekt gemacht - zum dritten Mal in Serie. Nun können sie Historisches schaffen.

Die Pfälzer haben die Chance, als erstes Team überhaupt den Hattrick perfekt zu machen und sich den Titel zum dritten Mal hintereinander zu sichern. Im Finale bekommt es der AV am 22. April in heimischer Halle mit Germania Obrigheim und dem Berliner TSC zu tun.

Das Halbfinale gewannen die Speyerer gegen den Chemnitzer AC in zwei Kämpfen ebenso wie Obrigheim gegen Berlin. Die Hauptstädter erreichten den Endkampf, weil sie in der separaten Wertung der Teildisziplinen Reißen und Stoßen einen Punkt (1:3) erkämpften, während die Chemnitzer leer ausgingen (0:4). Damit sind die Sachsen erstmals seit 13 Jahren nicht in der Finalrunde vertreten.