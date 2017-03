Gestern New York, heute Mainz Bewegung, Leidenschaft und Emotion

Gestern New York, heute Mainz

Zwischen Ballettsaal und Bühne bleibt nur wenig Zeit für Freizeit und Erringungsfotos. Seit Wochen ist die São Paulo Dance Company unterwegs. New York, Antwerpen, Marseille, fast 100 Auftritte meistern sie im Jahr. Nun sind sie in Mainz angekommen. Neuland für die Brasilianer aus dem Zwölf-Millionen-Großstadt-Dschungel São Paulo.

Die São Paulo Dance Company gibt es erst seit 2008 – und doch zählt sie bereits zu den bedeutendsten Tanzensembles des lateinamerikanischen Kontinents. Leidenschaftliche Bewegungen in Perfektion sind ein Markenzeichen Brasiliens und so gelten sie als Vordenker und Visionäre in Sachen Tanz. Rasant, impulsiv und emotional: Die São Paulo-Tänzer begeistern mit authentischer Stil-Vielfalt ihr Publikum.