Gericht entscheidet über Unterbringung Wohin mit dem 13-jährigen Terrorverdächtigen?

Ein Familienrichter des Amtsgerichts Ludwigshafen entscheidet heute darüber, wie der 13-jährige Terrorverdächtige künftig untergebracht werden soll. Getagt wird an einem geheimen Ort.

Das Facebook-Bild des Terrorverdächtigen

Aus Sicherheitsgründen findet die Anhörung nach Angaben der Ludwigshafener Justiz nicht im Amtsgericht statt. Wie lange die für 13:30 Uhr angesetzte Sitzung dauern wird und wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch unklar.

Der Junge steht im Verdacht, Ende vergangenen Jahres einen Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt geplant zu haben. Der damals zwölf Jahre alte Deutsch-Iraker soll dabei vergeblich versucht haben, ein mit Sprengpulver gefülltes Konservenglas zu zünden. Wenige Tage später soll er das Glas in einer Tasche nahe dem Rathaus deponiert haben, wo es entdeckt wurde.

Auf der Suche nach dem richtigen Ort

Der noch strafunmündige Junge wurde nach seiner Festnahme mit Zustimmung der Eltern in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Doch die Behörden taten sich schwer, die richtige zu finden. So wurde er von einer Einrichtung in die nächste geschoben. Die erste lag im Raum Wiesbaden. Da es dort Sicherheitsbedenken gab, musste der 13-Jährige für einige Tage in eine geschlossene Psychiatrie - ebenfalls in der Region Wiesbaden.

Von dort kam er zurück nach Rheinland-Pfalz, in die Psychiatrie in Klingenmünster (Kreis Südliche Weinstraße). Anschließend entschied das Familiengericht Ludwigshafen: Eine Psychiatrie sei kein geeigneter Ort. Der Junge kehrte unter Polizeibewachung für einige Zeit zu seinen Eltern nach Ludwigshafen zurück. Derzeit befindet er sich wieder außerhalb der Stadt.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

0:59 min Mehr Info 13-jähriger aus Ludwigshafen unter Terrorverdacht Von Einrichtung zu Einrichtung geschoben Von Einrichtung zu Einrichtung, von Psychiatrie zu Psychiatrie: Der 13-jähriger Terrorverdächtige aus Ludwigshafen hat nach seiner Festnahme schon einige Stationen hinter sich.

Die Jugenddezernentin von Ludwigshafen, Cornelia Reifenberg, hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass nach langem Suchen ein freier Träger der Jugendhilfe für die pädagogische Betreuung gefunden worden sei. Es sei vorstellbar, dass dies zu einer langfristigen Lösung führen könne. Bundesweit sei zuvor erfolglos bei rund 100 Trägern der Kinder- und Jugendhilfe nach einer Unterbringung für den Jugendlichen gesucht worden.

Junge immer noch gefährlich

Das Innenministerium hält den Jungen nach wie vor "in gewisser Weise für gefährlich". Diese Bewertung sei aber nicht in Stein gemeißelt und werde fortlaufend aktualisiert, teilte das Ministerium in der vergangenen Woche mit.