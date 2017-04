Frankenthaler Staatsanwältin unvorsichtig Wieder unverschlüsselte Mails verschickt

Eine Staatsanwältin aus Frankenthal hat sich nach SWR-Recherchen Zeugenaussagen an ihre private Mail-Adresse schicken lassen - unverschlüsselt. Sie verstieß damit gegen das Datenschutzgesetz. Jetzt hat das Justizministerium reagiert.

Die Originaldokumente, in denen zu erkennen ist, dass die Staatsanwältin sich die Aussagen von einer Mitarbeiterin an ihr Google-Mail-Konto schicken ließ, liegen dem SWR vor. Das Justizministerium nahm dies zum Anlass, Staatsanwaltschaften und Gerichte im Land in einem Schreiben aufzufordern, E-Mails mit personenbezogenen Daten zwingend zu verschlüsseln, wie es vom Datenschutzgesetz vorgegeben sei. Denn Hacker können solche unverschlüsselten Mails mit geringem Aufwand mitlesen. Kriminelle könnten das Wissen zum Beispiel nutzen, um betroffene Bürger zu erpressen.