Feuer in Speyer Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Brand in Speyer ist ein Mann ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Wie es zu dem Feuer in der Wonhung des 35-jährigen Opfers kommen konnte, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Das Feuer brach am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung des 35-Jährigen aus, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Ein 44 Jahre alte Bewohner einer weiteren Wohnung in dem mehrstöckigen Wohn- und Geschäftshauses wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.