Fahrradautobahnen in Rheinland-Pfalz? So schnell wohl kein Radschnellweg

von Manuela Hübner

Rheinland-Pfalz gilt als Pendlerland. Stolze 80 Prozent aller Berufstätigen arbeiten nicht in ihrem Wohnort. Damit sie dafür weniger in den Familien-Van, sondern öfter mal aufs Fahrrad steigen, will die Bundesregierung Geld locker machen - und zwar für moderne Radschnellwege. Doch in Rheinland-Pfalz wird wohl kein Cent davon ankommen.

Umweltfreundlich, staufrei und dazu auch noch gesund - für viele Pendler im Land könnte das Fahrrad eine Alternative zur Fahrt mit Auto, Bus oder Bahn sein. Könnte, wenn die Radwege dementsprechend gut ausgebaut wären. Vielerorts müssen sich Radfahrer die Routen entlang von Schnellstraßen jedoch mit Pkws, Lastwagen und Motorrädern teilen. Der tägliche Weg zur Arbeit: eine echte Gefahr.

Fahrrad-Fan: Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (links im Bild) auf dem Radschnellweg im Ruhrgebiet

Vor allem der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bemängelt diese Situation schon lange. "Es gibt ganz eindeutig zu viele Unfälle und ganz viele Menschen sagen, dass sich das Radfahren hier im Land ungut anfühlt", so ein Sprecher des Landesverbandes. Seit Jahren forderten sie daher eine bessere Radfahrinfrastruktur.

Der Vorstoß des Bundesverkehrsministeriums kommt daher scheinbar zur rechten Zeit. Mit jährlich 25 Millionen Euro will der Bund Fahrradautobahnen fördern - auch wenn deren Bau eigentlich in kommunaler Hand liegt. Gut ausgebaute Radwege, sicher abgetrennt vom restlichen Verkehr, das ist das Ziel des Förderprogramms. Das große Vorbild: der rund 100 Kilometer lange Radschnellweg RS1 im Ruhrgebiet, der mit Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund und Hamm gleich mehrere Großstädte verbindet.

Hätte, hätte, Fahrradkette

So ähnlich könnte das auch hier bei uns aussehen, hätte Rheinland-Pfalz den Platz dafür und hätte Rheinland-Pfalz nicht so viele kleine Dörfer, denn der Förderkatalog hat es in sich: Mindestens vier Meter breit muss ein Radschnellweg demnach sein sowie zehn Kilometer kreuzungsfrei, das heißt keine Ampeln und Überwege enthalten. Außerdem sollten pro Tag 2.000 Pendler-Fahrten nachgewiesen werden. Eine touristische Nutzung dürfe nicht im Vordergrund stehen. Können diese Kriterien nicht erfüllt werden, gibt es auch kein Geld vom Bund.

Stichwort Radschnellweg:

In der Straßenverkehrsordnung ist die Bezeichnung "Radschnellweg" bisher kein offizieller Begriff. Im Allgemeinen wird er für Radautobahnen wie den RS1 im Ruhrgebiet oder vergleichbare Wege in den Niederlanden oder Dänemark verwendet. Die weniger reglementierten Varianten sind Radschnellverbindung oder Pendler-Radrouten.

"Das schafft man in Rheinland-Pfalz mit den überwiegend ländlichen Räumen schlichtweg nicht", sagt Susanne Keeding, Pressesprecherin im rheinland-pfälzischen Verkehrsministerium. "Dieses Programm geht an dem, was wir brauchen, gänzlich vorbei." Ließe man zehn Kilometer lange Radstrecken bauen, würden einige Orte komplett abgehängt. Im Verkehrsministerium setze man sich daher dafür ein, dass die Förderkriterien angepasst werden, so Keeding. Schließlich seien auch die Touristen wichtig fürs Land.

Route statt Schnellweg

Radschnellwege wird es in Rheinland-Pfalz in naher Zukunft also wohl keine geben, umweltbewusste Pendler müssen ihren Drahtesel dennoch nicht gleich zurück in die Ecke stellen. Einige Projekte im Land sollen auch ohne das große Geld aus Berlin vorangetrieben werden. So begannen bereits im vergangenen Jahr die Planungen für einen Modellversuch entlang des Rheins von Bingen über Ingelheim nach Mainz. "Pendler-Radroute" nennt das zuständige Ministerium das Projekt, das auch finanziell gefördert wird. Statt breite Asphaltbahnen zu teeren, sollen bestehende Radwege ausgebaut, Beläge erneuert sowie die Beschilderung und Beleuchtung verbessert werden.

Grünes Licht für Pendler-Radrouten

Das sei auch um einiges kostengünstiger: Während ein Kilometer Radschnellweg etwa eine Million Euro kostet, können für dasselbe Geld etwa 2,5 Kilometer herkömmlicher Radweg finanziert werden. Bis es soweit ist, kann es allerdings noch eine Weile dauern, denn zunächst müssen sich die Kommunen über die genaue Routenführung einig werden. Laut Verkehrsministerium laufen die Gespräche noch. Einen genauen Zeit- und Maßnahmenplan gibt es noch nicht.