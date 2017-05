Experten untersuchen Treibstoffablass in der Westpfalz Wie gefährlich ist der Kerosinregen?

Experten untersuchen Treibstoffablass in der Westpfalz

Der Kerosinablass bei Kaiserslautern hat für große Verunsicherung in der Region gesorgt. Wie gefährlich die Treibstoffmengen wirklich sind, ist noch weitgehend unerforscht.

Fakt ist: Mineralölkohlenwasserstoffe im Flugzeugtreibstoff sind giftig für Mensch und Umwelt - in hochkonzentrierter Form. Vor dem Einatmen oder dem Aufnehmen über die Haut wird von Experten immer wieder gewarnt. Doch solche hohen Konzentrationen würden mit dem Kraftstoffschnellablass bei Weitem nicht erreicht, erklärt Alice Thiel-Sonnen aus der SWR Umweltredaktion.

Der überwiegende Anteil der Kerosintropfen verdunste auf seinem Weg zur Erde, das hat im Oktober 2016 die Bundesregierung erklärt und sich unter anderem auf eine Berechnung aus Brandenburg aus dem Jahr 2014 berufen. Nach der theoretischen Berechnung kommen 0,02 Gramm Kerosin pro Quadratmeter am Boden an. Wenn Flugzeuge im Notfall Kerosin ablassen, dann findet der Treibstoff-Verlust nicht punktuell statt, sondern über einem großflächigen Gebiet in Höhen von 1.500 bis 5.000 Metern.