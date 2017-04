Evangelische und katholische Karfreitagspredigten "Religion und Gewalt schließen sich aus"

Mehr Info

Kreuzigung Christi als Symbol für Hoffnung

Karfreitagsgottesdienst in Mainz

Am Karfreitag haben Vertreter der beiden Kirchen zu Zuversicht aufgerufen - angesichts des Terrors in der Welt. Die Christen erinnern an diesem Feiertag an die Kreuzigung Jesu. So auch in Mainz.