Erste Präsentation in Rheinland-Pfalz Der neue 50-Euro-Schein kommt bald

Am meisten im Umlauf und am häufigsten gefälscht: der 50-Euro-Schein. Nun soll er sicherer werden und Fälschern das Handwerk erschweren. Die neue Banknote wird heute in Ludwigshafen vorgestellt.

Am 4. April soll der neue 50-Euro-Schein offiziell eingeführt werden. In der Filiale der Deutschen Bundesbank in Ludwigshafen wird die Banknote nun zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz präsentiert.