Erste Massendeportation vor 75 Jahren Mainz gedenkt verschleppter Juden

Am 20. März 1942 begannen in Mainz und in Rheinhessen die ersten Massendeportationen jüdischer Bürger. Eine Mahnwache soll heute Abend an die mehr als 1.000 Opfer aus der Region erinnern.

So wie dieser Zug aus Ungarn kamen auch die Züge aus Mainz mit den Deportierten in Auschwitz an

Nach Entrechtung, Ausgrenzung und Beraubung der jüdischen Bürger im März 1942 wurden rund 470 Juden aus Mainz und Rheinhessen in den Tagen vor dem 20. März aus ihren Häusern und Wohnungen geholt. In der Turnhalle der Feldbergschule (heute Sophie-Scholl-Schule) in Mainz warteten sie anschließend bis zum Abtransport.

Sie durften nur ein Gepäckstück bis zu einem Gewicht von höchstens 50 Kilogramm und 50 Reichsmark mitnehmen. Um den Hals mussten sie ein Schild mit Namen, Geburtsdatum und ihrer Kenn-Nummer tragen. Von der Turnhalle wurden sie zum Güterbahnhof an der Mombacher Straße gebracht und zunächst nach Darmstadt transportiert. Hier fuhr am 25. März 1942 ein Sonderzug der Reichsbahn mit mehr als 1.000 Juden an Bord in das Ghetto Piaski bei Lublin in Polen. Wenige Wochen später wurden die noch Lebenden weiter in die polnischen Vernichtungslager Majdanek und Sobibor verschleppt und ermordet.