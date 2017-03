Erste Ernte in RP für Ende März erwartet Spargel auf der Ostertafel? Chancen stehen gut

Erste Ernte in RP für Ende März erwartet

Ostern rückt näher - und damit die Frage: Was macht der heimische Spargel? Ist das Edelgemüse Mitte April schon bereit für die Festtagstafel? Nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes sind die Aussichten gut.

Man erwarte den ersten Freiland-Spargel in Rheinland-Pfalz für Ende März - "das dürfte aber noch eine geringe Menge sein", sagte der Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd, Andreas Köhr, am Donnerstag in Mainz.