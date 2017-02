Entlastung für Notaufnahmen in RP Wer nur leichte Beschwerden hat, soll zahlen

In der Notaufnahme des Katholischen Klinikum Mainz (KKM) etwa wurden nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr fast 30.000 Patienten behandelt. Nur etwa zehn Prozent seien Notfälle gewesen, sagte der Leiter der Notaufnahme, Torsten Schmitt. Die anderen sollten eigentlich eine der 48 Bereitschaftspraxen in Rheinland-Pfalz aufsuchen. Oder zu einem Hausarzt gehen.

"Wir versuchen auf die Bereitschaftsdienste aufmerksam zu machen", sagt Rainer Saurwein von der KV. "Aber es gibt Menschen, die wir trotzdem nicht erreichen." Außerdem sei die Notaufnahme für viele Menschen besser zu erreichen - und biete zudem eine Rundumversorgung vor Ort, die die Bereitschaftspraxen nicht leisten könnten. "Wir schlagen vor, dass auch in der Notaufnahme direkt Aufklärung geleistet wird. Und wer trotzdem mit einem geringfügigen Leiden dort behandelt werden will, sollte eine Selbstbeteiligung zahlen", schlägt Saurwein vor. Die solle zwar nicht hoch sein, aber ein solches Vorgehen sei fair und könnte die Notaufnahmen entlasten.

An Festtagen wie Silvester und Fastnacht komme es besonders häufig zu Übergriffen. An solchen Tagen sei deshalb ein Sicherheitsdienst im Haus, erklärt eine Sprecherin des KKM. Allein ist das KKM mit diesem Problem nicht. Die Universitätsmedizin Mainz und das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein in Koblenz beobachten ebenfalls ein aggressiveres Verhalten in der Notaufnahme als Folge langer Wartezeit. Körperliche Übergriffe kämen ungefähr fünf Mal im Jahr vor, heftige Beleidigungen etwa fünf Mal im Monat, sagt Eva Ehmke, Sprecherin des Klinikums Worms. Ähnliche Zahlen - sieben Übergriffe im Jahr - meldet auch das Klinikum Ludwigshafen.