E-Mail-Versand in Rheinland-Pfalz Polizei verstößt gegen Datenschutzgesetz

Die Polizei in Rheinland-Pfalz verstößt beim Versand von E-Mails nach SWR-Recherchen immer wieder gegen das Datenschutzgesetz. Dem SWR liegen mehrere Fälle vor, in denen Polizisten bei Ermittlungen persönliche Daten von Bürgern unverschlüsselt versendet haben.

In einem Fall wollte ein Polizist aus der Pfalz die Anschrift eines Beschuldigten ermitteln. Der Beamte hatte aber wohl nur dessen Mailadresse und wandte sich deshalb an den Mailanbieter - und zwar unverschlüsselt. Datenschutz-Experten sagen, das sei unsicher wie eine Postkarte.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz bestätigte, dass es im Einzelfall zu unverschlüsselter Übertragung von Personendaten komme. Als Grund nannte er die Verwendung von unterschiedlichen Verschlüsselungstechniken auf Seiten der Polizei und der Vielzahl von Mail-Anbietern. Insbesondere bei zeitkritischen Anfragen wie etwa der Suche nach Vermissten oder zur Gefahrenabwehr entscheide sich dann eine Dienststelle zur unverschlüsselten Übertragung.



Das Problem habe die Polizei in ganz Deutschland. Daher gebe es Gespräche zwischen Bund und Ländern, so der Sprecher. In Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur werden demnach zurzeit technische Standards für eine Vereinheitlichung verschlüsselter Datenabfragen entwickelt.