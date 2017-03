Diätenerhöhung im Landtag Mehr Geld zum richtigen Zeitpunkt?

Der Weg zu einer Lohnerhöhung ist in der Regel steinig. Nicht für Abgeordnete im rheinland-pfälzischen Landtag: Sie sind ihr eigener Chef und bestimmen selbst über ihr Gehalt. Daran stören sich Kritiker.

Keiner der parlamentarischen Geschäftsführer von SPD und CDU kann sich an eine solche Einigkeit der Fraktion erinnern. "Das ist Premiere", sagt Martin Brandl von der CDU. Die Frage, warum das plötzlich möglich sei, wenn es um das eigene Geld geht, habe er erwartet. "Das Parlament ist dazu angehalten, die Abgeordnetenentschädigungen zu regeln, das heißt, wir müssen uns zusammensetzen und haben das auch getan."

Mit dem Ergebnis, dass es für die rheinland-pfälzischen Abgeordneten bis ins Jahr 2020 eine Lohnsteigerung von mehr als 17 Prozent gibt. Zunächst sollen die Diäten der Abgeordneten an den Lohn der Verbandsbürgermeister im Land angeglichen werden.

Deshalb soll das Einkommen der Abgeordneten das der Bürgermeister 2020 eingeholt haben und dann bei etwas über 6.800 Euro liegen (Besoldungsgruppe A 16 ohne Familienzuschlag). Danach soll ein statistischer Index greifen, damit die Diäten künftig so ansteigen, wie es die Löhne der restlichen Arbeitnehmer im Land tun.

*In den Jahren 2019 und 2020 können durch zusätzliche indexbasierte Anhebungen weitere Mehrkosten entstehen, die derzeit noch nicht beziffert werden können. Quelle: Landtag

In dieser transparenten Lösung sieht Martin Haller von der SPD auch den eigentlichen Vorteil der Diäten-Reform: "So muss irgendeine gegriffene Zahl nicht immer wieder neu erklärt werden, warum es diesmal nicht 0,5 sondern 3,4 Prozent sind." Vielmehr sei es nun für jeden nachvollziehbar, weil sich jede weitere Steigerung statistisch ergebe.

Ab 2019 soll die Festsetzung der konkreten Beträge für die Fraktionen im Haushaltsplan vorgenommen werden. Einen Vorschlag dafür soll der Landtagspräsident in Abstimmung mit dem Ältestenrat vorlegen.

"Wenn man sich eine Steigerung bis 2020 um 17,8 Prozent gönnt, das finden sie heute in keinem Tarifvertrag", so Junge. "Wir werden diesen Gesetzentwurf nicht mittragen, wenngleich wir wissen, dass wir ihn nicht verhindern können."

Ähnlich äußert sich auch der Steuerzahlerbund (BdSt) Rheinland-Pfalz. Angesichts der verfehlten schwarzen Null im kommenden Doppelhaushalt führten die vorgestellten Reformpläne in die falsche Richtung. "Hier müssen Politiker auch Vorbild sein", moniert Rainer Brüderle, Präsident des BdSt Rheinland-Pfalz.

Mit Blick auf die geplante Diätenerhöhung fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz zudem eine Anpassung der Beamtenbesoldung insgesamt. Diese Forderung formulierte der DGB-Vorsitzende Dietmar Muscheid auch in einem offenen Brief an die Fraktionen im Landtag.